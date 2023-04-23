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Telegram для взрослых: как мошенники крадут аккаунты у пользователей мессенджера

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Апреля 2023, 18:00
Telegram для взрослых: как мошенники крадут аккаунты у пользователей мессенджера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Программисты обнаружили новые мошеннические схемы, с помощью которых злоумышленники выманивают учетные данные пользователей Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского».

По словам специалистов, мошенники предлагают якобы авторизоваться в боте, который может искать интимные фотографии, а также предлагают получить доступ к Telegram для взрослых - таким образом заманивают людей на фишинговые страницы.

Среди других способов есть также связанные с мобильными играми. Например, злоумышленники предлагают пользователям заработать «робуксы» - валюту в игре Roblox -или скачать «Взлом 1.62», речь идет об игре Toca Boca.

Независимо от способа сама схема кражи аккаунта в Telegram остается неизменной. Пользователь переходит на фишинговую страницу, где вводит номер телефона и код подтверждения. В результате эти данные уходят злоумышленникам. Полученный доступ к аккаунтам мошенники могут использовать для различных целей: кражи конфиденциальных данных, шантаж и рассылки мошеннических сообщений от имени украденного аккаунта.

«Выходя в интернет не стоит забывать о том, что интерес злоумышленников распространяется и на популярные мессенджеры. В дополнение к распространенным ранее схемам, таким как предложения принять участие в голосовании за лучший детский рисунок или протестировать премиум-подписку Telegram, появляются новые виды вредоносного контента, направленного на пользователей, в том числе на территории Центральной Азии», - говорит управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов.

Ранее сообщалось, что мошенники в WhatsApp рассылают сообщение с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамадан, а затем получают доступ к персональной информации пользователей, такой как логины и пароли от мобильного банкинга, приватных аккаунтов.

Борьба с преступностью   Интернет   Связь, ТВ, IT   Общество   Мошенничество   Соцсети  
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