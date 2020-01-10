Telegram-чат с личными данными «закладчиков» наркотиков выявила полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Органами внутренних дел установлен механизм, по которому наркодилеры наказывают «закладчиков», утаивших или потерявших полученные для реализации наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

Соглашаясь на участие в распространении наркотиков, «закладчики» в качестве гарантии вносят денежную сумму лицам, распространяющим наркотики через Интернет, или предоставляют свои персональные данные, адресные справки. Кроме этого, снимают на смартфон видео в онлайн-режиме с фиксацией привычных маршрутов передвижения - к месту жительства, учебы или работы.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен Telegram-чат, где размещается информация (паспортные данные, адрес проживания) о «закладчиках», по каким-то причинам не распространивших полученные наркотики.

В Telegram-чате владельцами незаконных интернет-ресурсов объявлено вознаграждение за физическую расправу над ними - денежные суммы либо наркотики.

В настоящее время полицией выявлены 65 лиц, в отношении которых может быть совершена расправа (26 жителей Нур-Султана, 19 - Павлодарской области, 16 – Петропавловска, 2 – Алматы, 2 – Тараза). Проводится работа по установлению владельцев Telegram-чата.

«Министерство внутренних дел призывает граждан не участвовать в распространении сомнительной информации в интернет-ресурсах, не распространять свои персональные данные через социальные сети. Родителям рекомендуется обращать внимание на фото и видео в смартфонах своих детей, содержащие информацию о месте жительства, паспортных данных, повседневных маршрутах передвижения», - предупредили в МВД.