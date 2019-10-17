Telegram-чат для налогоплательщиков запустили в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По вопросам налогообложения и таможенного регулирования отныне можно обратиться на Тelegram-чат Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по ссылке https://t.me/KGDMFRK1414, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

Комитет государственных доходов продолжает расширять способы обратной связи с населением. Начавший свою работу в марте 2019 года контакт-центр на сегодняшний день обработал 190 733 обращения. 36 760 налогоплательщиков оценили работу операторов, из них оценку «5» выставили 32 680, или 88,9%; «4» - 1 233, или 3,4%.

Наиболее часто обращались налогоплательщики из городов Нур-Султана (34 538, или 24,1%), Алматы (28 606, или 20%), Шымкента (5 982 или 4,2), Алматинской (5 086, или 3,5%), Карагандинской (5 101, или 3,6%) областей.

Наименьшее количество обращений поступило из Кызылординской (1 810, или 1,3%), Северо-Казахстанская областей (1 337, или 0,9%).

Среди наиболее часто задаваемых вопросов налоговая задолженность - 25 779 обращения, или 18%; регистрация налогоплательщиков, нерезидентов - 15 599, или 10,9%; налог на транспортные средства и задолженность по данному виду налога - 15 135, или 10,6%; земельный налог и налог на имущество физических лиц - 13 389, или 9,3%; электронные счета-фактуры - 10 208, или 7,1%; приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщиков - 9 372, или 6,5%; заполнение и отзыв ФНО - 8 270, или 5,8%; работа в кабинете налогоплательщика - 4 157, или 2,9%.