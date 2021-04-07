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Telegram-боту можно сообщать о плохих дорогах в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Апреля 2021, 21:44
Telegram-боту можно сообщать о плохих дорогах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области обсудили качество строительства дорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала РГП «Национальный центр дорожных активов» Жолдыбай Тентеков остановился на том, что для качественного обеспечения контроля за строительством дорог требуется совместная работа всех заинтересованных государственных и правоохранительных органов и населения. Он предложил жителям региона проявить гражданскую активность и присылать фото- и видеоматериалы некачественного ремонта дорог области и города Петропавловска.

«Материалы можно направить на WhatsApp 8-707-564-14-24, интерактивную карту открытых бюджетов – publicbudget.kz, Telegram-бот-@USO_bot. Что касается Telegram-бота: за считанные минуты можно сообщить Центру качества дорожных активов о плохом состоянии участка дорог. Нужно просто отправить фотографию с текстом обращения и координатами расположения участка. Мы примем меры», - сказал Ж.Тентеков.

В этом году специалисты центра уже выезжали 42 раза на 16 объектов республиканской сети автодорог. Выявили 67 замечаний. Большая часть из них касалась качества зимнего содержания автодорог. В том числе несвоевременная уборка снега, снежные валы на обочинах, гололед, отсутствие обработки противогололедным материалом. Направили 40 писем заказчику и подрядчику. По словам Ж.Тентекова, все замечания устранены.

«По итогу дорожного сезона 2020 года акцентирую внимание на проблеме с проведением постоянного контроля качества работ со стороны заказчика и со стороны привлеченного технадзора. На всех объектах, где технадзор должен постоянно находиться на объекте и осуществлять контроль за технологическим сопровождением ремонта, выявлялись отсутствие привлеченного технадзора, или один тот же эксперт технадзора курирует 4-5 объектов у одного заказчика. Там, соответственно, и выявлялись грубые замечания», - сказал Ж.Тентеков.

Он добавил, что, несмотря жалобы по качеству ремонта дорог, за три года в области ни одно предприятие, осуществляющее ремонт, не было включено в реестр недобросовестных.

Об отсутствии технадзора говорил и первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Глава Антикоррупционной службы области Жаркын Галымов считает, что проблема давно требует кардинального решения.

«Мы сделаем свой «черный список» технадзорщиков. И будем разбираться детально. Необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы впредь таких нарушений не было. Из года в год дороги приходится ремонтировать повторно. Возможно, нужно инициировать какие-то ограничительные меры. Необходимо выработать механизмы», - сказал Ж.Галымов.


Северо-Казахстанская область   Коррупция   Общество   Дороги  
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