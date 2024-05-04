Телега с лошадью и фельдшер с конюхом — скорая помощь в Таразе 150 лет назад

Первая станция скорой медицинской помощи появилась в Европе во второй половине XIX века, после того как в Вене пожар в театре унес жизни почти пятисот человек, им не смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь. Какой была первая скорая помощь на юге Казахстана, в городе Аулие-Ата (ныне — город Тараз) - в материале корреспондента агентства Kazinform.

В IX - XIII веках Тараз являлся столицей одного из уделов династии правителей Караханидов, процветающим городом на Великом Шелковом пути. Однако после того как в XIII веке город подвергся нашествию полчищ Чингизидов и был разграблен и сожжен, как многие города, входившие в государство Чагатаидов, Тараз потерял былой блеск, могущество и даже свое имя. К началу XIX века город оказался под властью угнетавшего казахов Кокандского ханства, и здесь люди начали массово селиться близ могилы легендарного хана Карахана, прозванного Аулие-Ата. Имя этого святого город получил в 1856 году, а в 1864 году крепость Аулие-Ата, укрепленный пункт Кокандского ханства, штурмом освободили от кокандцев войска русского царского правительства.

В 1867 году город Аулие-Ата вошел в состав Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства, став центром одноименного уезда, что способствовало значительному развитию городской инфраструктуры. Появилось железнодорожное и почтово-телеграфное сообщение, открывались школы, училища, библиотеки и первые учреждения здравоохранения.

В 1873 году в Аулие-Ате было построено здание первой городской больницы на 25 коек. Для приемного покоя арендовалось частное здание, где с трудом размещалось пять коек.

В этот же период появляется и первая на юге Казахстана служба скорой медицинской помощи.

- Вызовы «скорой помощи» образца 1873 года обслуживались с помощью такого транспорта как телега с лошадью. Об этом сохранились архивные записи, и это можно увидеть на сохранившемся фотоснимке, сделанном в том году неизвестным фотографом, - рассказала сотрудник историко-краеведческого музея Жамбылской области Лаура Байтурсынова.

- Обычно на вызов к пациентам, у которых были какие-то обострения, выезжали один фельдшер и конюх. Фельдшер осматривал больного, проводил при необходимости медицинские манипуляции, давал рекомендации, прописывал лекаррства, а конюх не только следил за «транспортом», но и помогал при необходимости транспортировать больного в больницу, - добавила сотрудник музея.

Общее состояние медицины в Аулиеатинском уезде тех времен, по словам спикера, было на низком уровне.

На территории уезда свирепствовали эпидемии особо опасных инфекций, которые уносили ежегодно сотни жизней, и это было следствием отсутствия профилактических и противоэпидемических мероприятий. На 10 тысяч населения приходилось 0,4 больничной койки, а на 25 тысяч человек - один врач. В аулах и местах кочевий процветало знахарство, большинство жителей пользовались услугами местных баксы, сыныкшы, многие из которых не имели анатомических и физиологических знаний, были самоучками, диагноз больного определяли по пояснениям самого больного, а лечение носило симптоматический характер, с жертвоприношениями и молебнами. Несмотря на все эти недостатки, все же в некоторых случаях народная медицина приносила посильную помощь населению, которое находилось в совершенно безвыходном положении. Были и настоящие народные целители, передававшие свои знания из поколения в поколение.

Как и во всей Средней Азии в ту пору, первыми представителями научной медицины в регионе были врачи воинских частей и лазаретов, которые оказывали медицинскую помощь не только военным, но и местному гражданскому населению. Так, в проекте «Положения об управлении Семиреченской и Сыр-Дарьинскими областями» 1867 года уездному врачу давалось распоряжение лечить местное население медикаментами бесплатно, для чего отпускалась положенная по штату сумма. А в «Положении об управлении Туркестанским краем» 1886 года писалось, что «...местные жители могут поступать во все лечебные заведения гражданского и военного ведомств не иначе, как за установленную плату. За неимущих больных плата производится из областного земского сбора по таксе».

В 1895 году в Аулие-Ате фармацевт Мартышевский открыл частную аптеку, а позже в городе открылись еще два аптекарских магазина. В 1906 году на территории уезда было организовано четыре врачебных участка с маленькими лечебницами. В штат городской больницы были введены такие единицы, как врач, фельдшер, акушерка и оспопрививатель. Но и эта «реформа» не слишком улучшила общее положение в медицинском обслуживании населения уезда. Процент смертности оставался высоким, а предложения городского врача о наведении надлежащего санитарного состояния не выполнялись.

По архивным данным, медицинские отчеты того времени рисуют печальную картину антисанитарного состояния в уездном центре. Уездные врачи по существу не занимались вопросами санитарного оздоровления местного населения, так как они не располагали средствами и временем. Многие намеченные ими мероприятия по борьбе с распространением острых инфекционных заболеваний оставались без каких-либо сдвигов. Город находился в антисанитарном состоянии, улицы и дворы были грязными, не был организован вывоз нечистот за город, что способствовало распространению дизентерии, холеры, брюшного тифа и других инфекционных заболеваний.

-Гражданская медицинская сеть в крае на протяжении почти всего XIX столетия развивалась до крайности медленно и, не будь помощи военных врачей, даже население уездных городов зачастую оставалось бы вовсе без медицинского обслуживания. Накануне Великой Октябрьской Социалистической революции население уезда обслуживали три врача, четыре фельдшера, три повивальные бабки и два фармацевта. На каждого врача приходилось более 70 тысяч населения. На обязанности врачей, кроме оказания медицинской помощи в городе и уезде, лежали судебно-медицинские функции. Уездному врачу приходилось лечить постоянные «социальные болезни» бедноты - туберкулез, паршу, часто выезжать на погашение очагов острозаразных болезней, таких как холера, оспа, сыпной и брюшной тифы, сибирская язва, принимать роды, производить срочные хирургические и гинекологические операции, вправлять вывихи и многое другое, - рассказала Лаура Байтурсынова.

По архивным данным, с первых дней установления Советской власти в Аулие-Атинском уезде (19 ноября 1917 года) партийные и советские органы взяли твердый курс на оздоровление быта местного населения, улучшение условий труда, развитие сети медицинских учреждений, ликвидацию широко распространенных инфекционных заболеваний.

Постепенно здравоохранение края укреплялось и развивалось, совершенствовались материальная база и техническое перевооружение медицинской службы, несмотря на большие трудности, которые испытывала вся страна в период становления. Последовательно, из года в год, росло число лечебно-профилактических учреждений, обеспечивавших население высокопрофессиональной медицинской помощью.

И сегодня служба скорой медицинской помощи Жамбылской области представляет собой разветвленную, хорошо оснащенную структуру, способную выполнять задачи по первичной медико-санитарной помощи населению.

По информации главного врача областной станции скорой медицинской помощи Венеры Балкыбековой, население Жамбылской области обслуживают 15 подразделений службы скорой медицинской помощи.

-В составе Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи работают три городские подстанции, 11 отделений районных бригад скорой помощи и отдел медицинской авиации со службой телемедицины, - рассказала спикер.

-В сельской местности первичная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями, сельскими поликлиниками. Все вызовы по области поступают в Call-центр «103» и автоматически передаются бригадам скорой медицинской помощи. Оперативный отдел областной станции скорой медицинской помощи оборудован автоматизированной системой управления вызовами «Көмек», с доступом к системе спутникового мониторинга через систему GPS-навигации. Кроме того, программа интегрирована с Национальным координационным центром экстренной медицины, многопрофильными больницами и рядом поликлиник Жамбылской области. Оснащенность санитарным автотранспортом скорой медицинской помощи региона составляет 100%. Ежегодно пополняется автопарк областной станции скорой медицинской помощи новыми реанимобилями марки «Hyundai», каретами скорой помощи, - отметила Венера Балкыбекова.

В населенных пунктах Жамбылской области проживает порядка 1,2 млн жителей. Радиус обслуживания скорой медицинской помощи составляет 130 км. Машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы помогают врачам добраться до отдаленных сел. Помощь медиков сегодня приходит в самые отдаленные уголки области.