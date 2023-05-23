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Телефоны воровал житель Темиртау в ночных клубах Караганды

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Мая 2023, 14:14
Телефоны воровал житель Темиртау в ночных клубах Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Телефоны воровал житель города Темиртау в ночных клубах Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции УП Караганды обратилась 41-летняя жительница города. Она сообщила, что находилась в одном из ночных клубов. В какой-то момент женщина оставила на стойке бара телефон. А когда вспомнила о нем, то смартфона на месте не оказалось. Сумма ущерба составила 635 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 20-летнего жителя Темиртау. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.

Выяснилось, молодой человек приехал из Темиртау в Караганду и в ночном клубе прибрал к рукам оставшийся без присмотра мобильник. Причем подобные манипуляции проделывал не один раз.

Во время досудебного расследования по статье 188 УК РК «Кража» полицейские установили причастность злоумышленника еще к трем аналогичным преступлениям.


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