Телефоны в консервах пытались перенести в колонию в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники учреждения АК-159/1 ДУИС по Карагандинской области пресекли факт проноса запрещенных предметов. Один из осужденных пытался пронести с собой телефон, который был закатан в консервную банку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне в следственный изолятор города Караганды прибыли транзитно-пересыльные осужденные. В ходе досмотра личных вещей осужденных, у 38 летнего мужчины обнаружены две запечатанные консервные банки. Осужденный заверял, что это обычные мясные консервы.

«При просмотре консервных банок на рентген-телевизионной установке, сотрудники обнаружили подозрительное содержимое банок. При вскрытии консервов были обнаружены и изъяты: два сотовых телефона, USB-кабель в количестве трех штук, bluetooth-наушники, проводные наушники, микро-флеш-карты 32-GB – 2 ед., адаптер для флеш-карты, sim-карты в количестве 6 (шести) штук (Алтел – 2 ед., Теле-2 - 2 ед., Билайн – 2 ед.); пластмассовый флакон белого цвета с прозрачной жидкостью и денежные средства в сумме 5 000 (пять тысяч) тенге», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

Данный факт был зарегистрирован в полиции, проводится расследование.