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Телефоны почти на миллион тенге украл из магазина житель столицы

30 Марта 2021, 13:44
Телефоны почти на миллион тенге украл из магазина житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что молодой человек, находясь в магазине, воспользовался отсутствием продавца и совершил кражу мобильных телефонов с витрины магазина общей стоимостью около миллиона тенге. Скрывшись с места преступления, злоумышленник сбыл краденное в одном из ломбардов столицы.

Задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


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