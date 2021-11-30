Телефонный террорист «заминировал» сельскую школу в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИФОРМ - Лже-террорист «заминировал» школу в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Шуского района позвонил неизвестный и сообщил о том, что в здании средней школы имени М. Ауезова, расположенной в селе Толеби Шуского района, установлено взрывное устройство, то есть о готовящемся акте терроризма.

Сотрудниками полиции оперативно были приняты соответствующие меры и проведена эвакуация людей из здания школы. В результате проверки взрывное устройство не обнаружено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний местный житель. Подозреваемый полностью признал вину и водворен в изолятор временного содержания Шуского района.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Ведется проверка.