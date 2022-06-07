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    04:36, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Телефонный террорист осужден в Житикаре

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — 31 января в городе Житикаре был зарегистрирован случай лжетерроризма. Неизвестный позвонил на номер экстренной службы 112 и сообщил о готовящемся акте терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По факту было начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

    «Следствием установлено, что мужчина на момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый был задержан буквально сразу после сообщения»,- сообщили в полиции.

    В департаменте полиции по факту сообщили, что у них есть современная техника, которая позволяет сразу устанавливать таких правонарушителей.

    Дело было направлено в суд, решением суда подозреваемый был осужден к 2 годам лишения свободы условно.

    Подсудимый также должен выплатить материальный ущерб спецсужбам, которые выезжали на место преступления, а также суммы, затраченные на проведение необходимых экспертиз.

    Приговор вступил в законную силу.


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    Суды Костанайская область Закон и право
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