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Телефонный код может измениться в Казахстане

14 Марта 2023, 14:05
Телефонный код может измениться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телефонный код может измениться в Казахстане с +7 на +77. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сейчас код +7. Когда я был в США, встретился с главой International Telecommunication Union (ITU) Дорин Богдан-Мартиной. Мы обсуждали этот вопрос с ней. Перейти к +997 не сложно. Этот номер поставили нам в резерв. Но я предложил ITU оставить нам +77, вместо +7. Однако ITU не может принимать решения за один день, так как является международной организацией и должна проводить заседания, обсуждения по таким запросам. Нам пообещали, что обсудят предложение о переходе. Поэтому мы надеемся, что у Казахстана будет свой код +77, а не +7, который используется вместе с другими странами», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

О том, что Казахстан перейдет на собственный международный телефонный код, стало известно в 2021 году.

Сообщалось, что Международный союз электросвязи при ООН присваивал Казахстану дэф-код +997.


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