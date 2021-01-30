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    12:30, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Телефонные «террористы» 10 раз «минировали» объекты столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2020 год в столице зарегистрировано 10 фактов заведомо ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    В дежурные сутки полицейскими все лица были установлены и задержаны. По всем фактам задержанные осуждены к различным срокам лишения свободы, кроме того им предъявлен иск на возмещение материального ущерба.

    Данный вид преступления входит в категорию тяжких и вызывает серьезный общественный резонанс. Привлекаются многочисленные силы и средства государственных структур. За совершение преступлений, предусмотренных статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), лицо наказывается лишением свободы сроком до 6 лет.

    При каждом случае сообщения о заложенном взрывном устройстве обеспечивается незамедлительный выезд всех служб экстренного реагирования и проведение полицейскими комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

    Большинство подобных сообщений содержат ложную информацию, мотивы данного преступления - хулиганские действия взрослых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения или хулиганские выходки несовершеннолетних. Но бывает, что «телефонные террористы», желая сорвать работу того или иного учреждения, действуют осознано.

    Благодаря современным технологиям лица, совершившие данные уголовные правонарушения, устанавливаются в основном в течение суток.

    Напоминаем, что с января 2015 года ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма - лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, из-за нарушений режима работы учреждений, предприятий и организаций к хулиганам или родителям несовершеннолетних выставляются миллионные иски на возмещение материального ущерба.


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    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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