22 Мая 2022 17:27

Телефонные мошенники обманули жителей Нур-Султана на 150 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году от действий аферистов пострадало более 180 жителей Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«В полицию по району Сарыарка поступило сообщение от жительницы Нур-Султана о том, что в 11:50 неизвестный, представившись работником «Национального банка» по экономической преступности обманным путем завладел денежными средствами в сумме 3 млн 455 тысяч тенге. Он сказал женщине, что в целях безопасности сохранения ее сбережений, ей необходимо сделать перевод денег в Банк «Центр Кредит» по улице Бейбитшилик.

Начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Общий материальный ущерб, причиненный жителям столицы, составил более 150 млн тенге. По всем фактам проводится расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Налажено взаимодействие с правоохранительными органами соседних стран, так как следы уводят заграницу.

Ранее правоохранительные органы предупреждали об участившихся случаях мошенничества, связанных со звонками от имени руководителей департамента полиции и прокуратуры Нур-Султана. Более тысячи обращений поступило от держателей банковских карт.