5 Августа 2022 16:06

Телефонные мошенники обманули акмолинку на 5,2 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Очередной факт мошенничества зарегистрирован 4 августа в Целиноградском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя жительница одного из населенных пунктов. Как следует из показаний потерпевшей, женщина попалась, пожалуй, на самую распространенную схему, которую используют интернет-мошенники.

1 августа на телефон заявительницы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков второго уровня и сообщили, что в данный момент от ее имени поступила заявка на оформление кредита.

Испугавшись, женщина даже не поняла, что говорит с мошенниками, а те, в свою очередь, убедили ее, что остановить незаконные действия возможно, просто скачав приложение на свой телефон.

«Следуя инструкциям сетевых аферистов, сельчанка установила необходимые приложения, а затем в несколько кликов оформила кредиты в двух банках на общую сумму более 5,2 млн тенге. При этом денежные средства она сразу перевела на счет мошенников. Лишь спустя три дня женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество» и приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий», - сообщили в полиции.









Фото: gov.kz











