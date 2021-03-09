Телефонного вора в столице вычислили по безбилетному проезду в автобусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента транспортного контроля ТОО «City Transportation Systems» выявили кражу телефона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram CTS.

«Во время очередной проверки в автобусе пассажир не смог объяснить, каким образом он оплатил за проезд. При проверке СМС-сообщений оказалось много пропущенных звонков и сообщений по банковским переводам. В итоге сотрудники попросили пассажира пройти с ними в опорный пункт полиции для выяснения обстоятельств», - рассказали в компании.

В полиции установили, что данный гражданин причастен к краже чужого имущества. Он был задержан, а также привлечен к административной ответственности за неуплату проезда.