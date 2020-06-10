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Телефонного террориста задержали в Актобе

10 Июня 2020 12:57
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Телефонного террориста задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –31-летний житель Актобе задержан за ложное сообщение о заложенной бомбе в здании общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

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Сообщение от анонима о якобы заложенной бомбе в комнате общежития по улице Гришина поступило в полицию в 16:31 часов 9 июня. На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Общежитие оцепили по периметру, саперы обследовали вышеуказанные комнаты, однако каких-либо взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 31-летний житель указанного дома, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который пояснил, что сообщение о заложенной бомбе на телефон 102 он передал для того, чтобы проверить реагирование нарядов полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РК. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актобе», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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