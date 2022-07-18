Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Телефон в желудке пытался пронести осужденный в костанайском изоляторе
18 Июля 2022 17:59

Телефон в желудке пытался пронести осужденный в костанайском изоляторе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Помимо телефона, осужденный пытался пронести также щипцы для стрижки ногтей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДУИС области, по прибытию в учреждение УК-161/1 у осужденного после предложения сотрудников группы досмотра пройти через рентген-оборудование был обнаружен запрещенный предмет.

«Рентгеновский снимок показал, что кроме телефона в желудке были обнаружены также щипцы для стрижки ногтей», - сообщили в ДУИС.

По данному факту начато досудебное расследование. Как отмечают в ведомстве, за последние годы попытки занести в исправительные учреждения запрещенные предметы постоянно повторяются, но ни одна из них не увенчалась успехом.


Фото: cdn.diena.lv


Новости по теме
Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
Два пассажирских автобуса столкнулись в Экибастузе
Трое сторонников запрещенной в РК организации «ДВК/Коше» осуждены в Шымкенте
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
Два пассажирских автобуса столкнулись в Экибастузе
Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру
Полицейский спас из пожара пожилую женщину в Туркестанской области
Водитель погиб на месте ДТП в Актюбинской области
Около 400 лесных пожаров произошло в Казахстане за лето
Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовым авто в Костанае
Хотел добраться домой - житель Тараза угнал авто и совершил ДТП
Популярное
1 Алматинцы спасаются от жары в горах -  фоторепортаж с Медвежьего водопада
2 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Алматы и Актобе
3 Водитель погиб, пассажир травмирован при ДТП в Атырауской области
4 Лидер по количеству участников - подведены итоги Tartyl Fest в Алматы
5 Восемь человек погибли в ДТП на объездном шоссе Уральска

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Рахим Ошакбаев
Участие простых казахстанцев в IPO - есть уникальное окно возможностей
Архив