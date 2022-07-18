18 Июля 2022 17:59

Телефон в желудке пытался пронести осужденный в костанайском изоляторе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Помимо телефона, осужденный пытался пронести также щипцы для стрижки ногтей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДУИС области, по прибытию в учреждение УК-161/1 у осужденного после предложения сотрудников группы досмотра пройти через рентген-оборудование был обнаружен запрещенный предмет.

«Рентгеновский снимок показал, что кроме телефона в желудке были обнаружены также щипцы для стрижки ногтей», - сообщили в ДУИС.

По данному факту начато досудебное расследование. Как отмечают в ведомстве, за последние годы попытки занести в исправительные учреждения запрещенные предметы постоянно повторяются, но ни одна из них не увенчалась успехом.

Фото: cdn.diena.lv