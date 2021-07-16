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    22:20, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Телефон в прямой кишке пытался пронести осужденный в колонию Караганды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники учреждения АК-159/6 ДУИС по Карагандинской области пресекли факт проноса запрещенного предмета на территорию колонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Данный факт был выявлен во время проведения профилактического осмотра вновь прибывших осужденных. У 28-летнего мужчины во время проведения рентгенологического обследования в естественной полости (в кишечнике) было обнаружено инородное тело, которым оказался сотовый телефон Nokia с сим-картой сотового оператора Activ.

    После того, как запрещенный предмет был обнаружен, мужчина добровольно выдал телефон сотрудникам.




    Теги:
    МВД РК Заключенные Карагандинская область Правоохранительные органы
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