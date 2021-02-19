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    15:46, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Телефон стоимостью 800 тысяч тенге похитили у жителя Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – У жителя Семея похитили на улице дорогой сотовый телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в начале февраля на оперативный канал «102» в Затонский отдел полиции УП г.Семей обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный на пересечении улиц города нанес ему телесные повреждения и открыто похитил его дорогой сотовый телефон. Материальный ущерб составил 800 000 тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен 30-летний житель Бородулихинского района, который дал признательные показания. По делу был изъят сотовый телефон.

    Проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 п. 1 УК РК.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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