Телефон стоимостью 800 тысяч тенге похитили у жителя Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – У жителя Семея похитили на улице дорогой сотовый телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что в начале февраля на оперативный канал «102» в Затонский отдел полиции УП г.Семей обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный на пересечении улиц города нанес ему телесные повреждения и открыто похитил его дорогой сотовый телефон. Материальный ущерб составил 800 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен 30-летний житель Бородулихинского района, который дал признательные показания. По делу был изъят сотовый телефон.

Проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 п. 1 УК РК.