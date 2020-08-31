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Телефон размером со спичечный коробок пытались пронести в колонию ЗКО

31 Августа 2020 16:15
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Телефон размером со спичечный коробок пытались пронести в колонию ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске девушка пыталась пронести в следственный изолятор компактный сотовый телефон своему знакомому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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28 августа в учреждении РУ – 170/1 ДУИС по ЗКО при досмотре передачи продуктов питания на имя осужденного, сотрудники комнаты досмотра обнаружили сотовый телефон размером со спичечный коробок.

«Передача поступила от местной жительницы и предназначалась осужденному, содержащемуся в следственном изоляторе, а запрещенный к использованию и хранению предмет девушка пыталась спрятать ухищренным способом, поместив в пластмассовую емкость с жидким мылом, но данный факт был пресечен в связи с имеющейся у оперативных сотрудников учреждения информации о проносе запрещенного предмета и бдительности при несении службы контролеров комнаты досмотра», – сообщил начальник учреждения М. Сабиров.

На сегодняшний день запрещенный предмет был изъят и по данному факту собран соответствующий материал по части 1 статьи 481 КОАП РК для последующего направления в суд с принятием соответствующего решения.


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