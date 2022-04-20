Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Теледебаты между кандидатами на пост президента пройдут во Франции

Автор:  
Арнур Рахимбеков
20 Апреля 2022, 12:17
Теледебаты между кандидатами на пост президента пройдут во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 21.00 времени Парижа во Франции в прямом эфире состоятся дебаты двух претендентов на пост президента республики: действующего президента Эммануэля Макрона и кандидата от ультраправых сил Марин Ле Пен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дебаты должны стать решающим моментом в напряженной гонке за Елисейский дворец, считают французские эксперты.

Ожидается, что телевизионная дуэль двух кандидатов в преддверии второго тура выборов, который пройдет в воскресенье 24 апреля, соберет у экранов телевизоров миллионы французов.

В отличие от США, где кандидаты от республиканцев и демократов соревнуются, как минимум, дважды, у кандидатов на пост президента Франции есть только один шанс победить оппонента в прямом эфире.

В выборах 2017 года М. Ле Пен - дочь французского политика Жана-Мари- и Э. Макрон уже встречались в теледебатах. В тот период сама Марин Ле Пен призналась, что провалила дебаты и Э. Макрон победил.

По результатам первого тура текущих выборов наибольшее количество набрали действующий президент и его оппонент от крайне правых сил. Отрыв Э. Макрона от М. Ле Пен составил около 4-5 процентов.

По мнению французских политологов, основная борьба двух претендентов за президентское кресло развернется за голоса их предыдущих соперников, не прошедших во второй тур. Особый интерес представляет электорат председателя левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 21,95%.

Выступление на телевидении может иметь решающее значение для Э. Макрона и М. Ле Пен, поскольку какая-либо политическая ошибка может решающим образом повлиять на ход предвыборной кампании в оставшийся период.


Выборы   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению