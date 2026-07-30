Теледебаты покажут готовность партий к содержательной дискуссии — эксперт

Политические партии в ходе Национальных теледебатов должны будут продемонстрировать не только умение критиковать оппонентов, но и способность аргументированно отстаивать собственные программы, сказал руководитель управления РГУ «Қоғамдық келісім» Елдос Жумагулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, если раньше партии в основном представляли собственные программы, то сейчас они все чаще вступают в публичные дискуссии, комментируя предложения и позиции своих оппонентов.

Эксперт отметил, что наиболее обсуждаемыми темами стали налоговая политика, поддержка предпринимательства, развитие сельских территорий и экологические вопросы. По его мнению, именно по этим направлениям между участниками кампании сегодня разворачивается основная политическая дискуссия.

Жумагулов считает, что конкуренция идет не только между партиями. На ход кампании, по его словам, также влияют внутрипартийные процессы, связанные с выдвижением кандидатов и формированием единой позиции по ключевым вопросам.

При этом решающим этапом кампании он назвал предстоящую серию теледебатов, которые будут проходить каждые выходные перед выборами.

— В этих условиях особое значение приобретают теледебаты. Именно они покажут, смогут ли партии перейти от взаимной критики к содержательному разговору о своих программах и предложить избирателям убедительную альтернативу. Во многом именно качество этой дискуссии определит восприятие всей избирательной кампании, — подчеркнул спикер, выступая на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы».

Как отметил Жумагулов, открытая политическая конкуренция позволяет гражданам лучше увидеть различия между партиями и сравнить их предложения. Это, по его мнению, способствует более осознанному выбору избирателей и повышает требования к качеству предвыборных программ.

29 июля в Казахстане состоялся первый этап Национальных теледебатов, в ходе которого представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай.