Tele2 признан оператором с лучшей 5G-сетью в Казахстане

За званием лучшей 5G-сети в Казахстане стоит огромная работа. Масштабная модернизация 4G, ускоренное строительство 5G, планомерный последовательный рефарминг частот в направлении стандартов новейших поколений. Уже сегодня в стране работают более 1500 базовых станций 5G в диапазоне c-band и ещё 500 находятся в процессе запуска. И самое важное – мы не останавливаемся. Продолжаем усиливать сеть, расширять покрытие и наращивать проникновение наших 5G FWA-роутеров – их рыночная доля уже достигла 79%. Всё это ради одной цели: создавать связь, которая по-настоящему удобна и доступна для миллионов казахстанцев», - отметил CEO Tele2 Александр Бабичев.

Александр Бабичев. Фото: Юрий Выблов

Ранее Tele2 уже получал признание от Ookla, завоевав награды за «Самую быструю скорость мобильного интернета», «Лучшее покрытие» и «Лучшую мобильную сеть». За последние пять лет Tele2 дважды был признан оператором с самой быстрой мобильной сетью в Казахстане. Важно отметить, что методология, которая была применена в этом исследовании, оценка именно пользовательского опыта, подчеркивает значимость победы Tele2. Такой результат стал возможным благодаря системной работе оператора над улучшением покрытия, скорости, пропускной способности, стабильности соединения, делая сеть 5G Tele2 по-настоящему доступной для пользователей по всей стране.

«Самое важное для клиента – это реальный пользовательский опыт: быстрый запуск видео, стабильное воспроизведение в HD-качестве и выше без задержек, а также быстрая загрузка веб-страниц. В Казахстане, где сегодня более 15 миллионов активных пользователей только TikTok и 80% интернет-трафика приходится на видео и развлекательный контент, это особенно актуально. Чтобы обеспечить стабильную и качественную работу видеостриминга, мы сосредоточились на установке локальных кэш-серверов и масштабировании пропускной способности нашей CDN-инфраструктуры, которая сегодня превышает 1 Тбит/с. В первую очередь была оптимизирована доставка контента для самых популярных платформ: YouTube, Google, Instagram, Facebook. Отдельное внимание мы уделили улучшению стриминга TikTok, а также приоритезации игровых платформ с высокой активностью аудитории. Для нас качественный видеостриминг – это не просто технологический приоритет, а базовое ожидание современного пользователя», - подчеркнул технический директор Tele2 Валентин Полозенко.

Валентин Полозенко. Фото: Владислав Брузгулис

Премия Speedtest Awards™, присуждаемая компанией Ookla®, является престижным международным признанием для операторов фиксированной и мобильной связи. Она основывается на реальных пользовательских тестах и фоновом сканировании, проводимом через приложения Speedtest®. Награда отражает объективные показатели сети и присуждается по результатам тщательного анализа тестов, проведённых пользователями по всей стране.

Ookla – мировой лидер в области аналитики качества соединений, объединяющий экспертизу таких сервисов, как Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® и RootMetrics®. Используя данные из различных источников, Ookla предоставляет точные и практически применимые инсайтыо состоянии сетей и подключений, превращая показатели производительности в стратегически важную информацию для телеком-рынка. Миллионы пользователей по всему миру ежедневно доверяют Speedtest® для оценки качества мобильных сетей. Результаты измерений, проведённых в Казахстане, подтвердили лидерство Tele2 в развитии высокоскоростного и надёжного 5G.

Лучшая сеть 5G определяется на основе показателя Speedtest Connectivity Score, который учитывает: 50% оценки скорости, 25% оценки качества просмотра веб-страницы и 25% оценки непрерывного просмотра видео. Данные Ookla® Speedtest Intelligence® за 1-е полугодие 2025 г. Все права защищены. Подробнее – здесь.