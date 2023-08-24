Tele2/Altel продолжает развивать 5G

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильный оператор увеличил количество локаций со связью пятого поколения, передает МИА «Казинформ».



Оператор Tele2/Altel, входящий в группу компаний «Казахтелеком», сообщил об установке 22 новых базовых станций в Алматы, городе, где оператор первым в Казахстане запустил эру 5G. Таким образом теперь количество источников бесплатного и безлимитных 5G-интернета в южной столице перевалило за 60. И количество будет расти день за днем: в планах у оператора в несколько раз умножить количество базовых станций.

В Астане Tele2/Altel также продолжает повсеместную установку сайтов 5G. Уже сейчас столица опережает все города Казахстана по количеству базовых станций. И масштабное строительство в Астане будет длиться не один год. При этом компания будет поддерживать темп строительства 5G без ущерба текущим работам по модернизации оборудования по всему Казахстану.

Всего же абоненты Tele2/Altel могут бесплатно тестировать 5G более чем в 10 крупных городах страны. Как на iOS, так и на Android. Достаточно лишь иметь смартфон с поддержкой 5G и действующий тарифный пакет Tele2 или Altel. При этом владельцам смартфонов с iOS нужно обновить ПО как минимум до 16.4.

Напомним, что сетями 5G в Казахстне планируется покрыть до 75% городов республиканского и до 60% городов областного значения. Компания Tele2/Altel делает все, чтобы ускорить сроки всех запланированных в рамках лицензионных обязательств работ, поскольку обладает колоссальным опытом и экспертизой в сфере и первыми в Казахстане запустила 3G и 4G.

Масштабное внедрение технологии пятого поколения открывает новые перспективы развития бизнеса, концепции «интернета вещей» и «умных» городов, а также сервиса в целом, что несомненно ускорит темп цифровизации Казахстана.