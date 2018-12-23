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Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Пермском крае
23 Декабря 2018 10:06 65
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СОЛИКАМСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края.
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«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне - тела еще шестерых человек», - сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.
В пресс-службе уточнили, что спасатели готовятся еще к одному спуску. Продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.
В субботу около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали.
Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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