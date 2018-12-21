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Тела ребенка и мужчины обнаружены после пожара в Кызылординской области

21 Декабря 2018 19:31 192
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Тела ребенка и мужчины обнаружены после пожара в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Тела ребенка и пожилого человека обнаружены после пожара в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК. 

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«21 декабря на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир частного жилого дома барачного типа в селе Жанкент Казалинского района Кызылординской области. На место пожара выезжали из ближайшей пожарной части, расположенной на расстояний 32 км, 8 человек личного состава и 2 единицы специализированной пожарной машины ДЧС Кызылординской области», - говорится в сообщении.
Тела ребенка и мужчины обнаружены после пожара в Кызылординской области 

До прибытия пожарного подразделения произошло полное обрушение потолочного перекрытия. Местные жители сумели эвакуировать 4 детей.

Пожар был локализован в 14.46 и ликвидирован в 15.01. Площадь пожара составила 63 кв. м.

На месте пожара обнаружены обгоревшие тела 55-летнего мужчины и 2-летнего ребенка.

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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Автор:

Айгуль Биданова

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