Тела ребенка и мужчины обнаружены после пожара в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Тела ребенка и пожилого человека обнаружены после пожара в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

«21 декабря на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир частного жилого дома барачного типа в селе Жанкент Казалинского района Кызылординской области. На место пожара выезжали из ближайшей пожарной части, расположенной на расстояний 32 км, 8 человек личного состава и 2 единицы специализированной пожарной машины ДЧС Кызылординской области», - говорится в сообщении.



До прибытия пожарного подразделения произошло полное обрушение потолочного перекрытия. Местные жители сумели эвакуировать 4 детей.

Пожар был локализован в 14.46 и ликвидирован в 15.01. Площадь пожара составила 63 кв. м.

На месте пожара обнаружены обгоревшие тела 55-летнего мужчины и 2-летнего ребенка.