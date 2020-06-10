Тела пяти человек обнаружили на месте пожара в Степногорске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли в пожаре в городе Степногорске Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

10 июня в 00:50 часов в городе Степногорске произошел пожар в жилом дачном доме дачного кооператива «Рассвет». Пожар охватил отдельно стоящую хозяйственную постройку, забор и теплицу, обрушились потолочные перекрытия дачного домика. Общая площадь пожара - 28 кв. м. В 03:40 часов пожар был ликвидирован.

На месте пожара были обнаружены тела пяти человек: женщины, 1955 года рождения, мужчины, 1976 г.р., детей, 2013 и 2015 годов рождения. Личность одного погибшего мужчины и причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС, дежурной следственной оперативной группы: 12 сотрудников и 3 единицы техники.