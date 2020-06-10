Тела пяти человек обнаружили на месте пожара в Степногорске
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пять человек погибли в пожаре в городе Степногорске Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
10 июня в 00:50 часов в городе Степногорске произошел пожар в жилом дачном доме дачного кооператива «Рассвет». Пожар охватил отдельно стоящую хозяйственную постройку, забор и теплицу, обрушились потолочные перекрытия дачного домика. Общая площадь пожара - 28 кв. м. В 03:40 часов пожар был ликвидирован.
На месте пожара были обнаружены тела пяти человек: женщины, 1955 года рождения, мужчины, 1976 г.р., детей, 2013 и 2015 годов рождения. Личность одного погибшего мужчины и причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС, дежурной следственной оперативной группы: 12 сотрудников и 3 единицы техники.
- Телефонного террориста задержали в Актобе
- За злостную неуплату алиментов трем своим детям задержали женщину в Павлодарской области
- Пожар в Алматы: удалось спасти здание, авто и предотвратить взрыв
- Пожар в районной больнице в Актюбинской области: эвакуированы 32 человека
- Обрушение второго этажа осложняло тушение пожара в Степногорске
- Два человека оказались в больнице после прыжка из окна горящего банного комплекса в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана