Тела погибших в Турции Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Тела погибших в Турции казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Тела погибших наших соотечественников доставили из города Антакья в Анталью и 11 февраля вечером они были доставлены в Алматы. Все расходы по транспортировке государство взяло на себя», – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Завалы, под которыми находились казахстанцы, начали разбирать 9 февраля. Тело Адиля Кадырбекова из-под руин извлекли первым. После стало известно о том, что под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По данным на вечер 11 февраля, число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 21 043, спасены 80 097 жителей зоны бедствия.