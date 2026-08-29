Тела погибших в ОАЭ казахстанок отправили на Родину

28 августа Генеральным консульством РК в Дубае была организована отправка тел погибших гражданок Казахстана Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой на Родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов, передает Kazinform.

Расследование обстоятельств гибели продолжается правоохранительными органами ОАЭ.

— Казахстанские дипломаты остаются в контакте с прокуратурой и другими компетентными органами эмиратской стороны и продолжат оказывать необходимое содействие семье. Министерство иностранных дел РК вновь выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, — отметил Жанболат Усенов.

Напомним, информация о том, что в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах погибли две сестры из Казахстана стала известна 25 августа т.г.



Обстоятельства гибели казахстанок устанавливают компетентные органы ОАЭ. Другие подробности пока не раскрывают в интересах следствия.