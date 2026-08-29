KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Тела погибших в ОАЭ казахстанок отправили на Родину

    28 августа Генеральным консульством РК в Дубае была организована отправка тел погибших гражданок Казахстана Акжан Бохановой и Жулдыз Бохановой на Родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов, передает Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    Расследование обстоятельств гибели продолжается правоохранительными органами ОАЭ.

    — Казахстанские дипломаты остаются в контакте с прокуратурой и другими компетентными органами эмиратской стороны и продолжат оказывать необходимое содействие семье. Министерство иностранных дел РК вновь выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, — отметил Жанболат Усенов.

    Напомним, информация о том, что в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах погибли две сестры из Казахстана стала известна 25 августа т.г. 

    Обстоятельства гибели казахстанок устанавливают компетентные органы ОАЭ. Другие подробности пока не раскрывают в интересах следствия.

    ОАЭ Посольство РК МИД РК Убийство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор