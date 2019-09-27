Тела мужчины, женщины и ребенка обнаружили на месте пожара в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Тела трех человек – мужчины, женщины и ребенка – обнаружили на месте сгоревшего дачного дома в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«27 сентября 02:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории садового товарищества «Волна» города Уральска. К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило горение дачного жилого дома», - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:15 на площади 35 кв. м.

«На месте пожара обнаружены обгоревшие тела трех человек: мужчины, 1961 года рождения, личности женщины и ребенка устанавливаются», – дополнили в ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Западно-Казахстанской области.