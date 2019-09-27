-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
Тела мужчины, женщины и ребенка обнаружили на месте пожара в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Тела трех человек – мужчины, женщины и ребенка – обнаружили на месте сгоревшего дачного дома в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
«27 сентября 02:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории садового товарищества «Волна» города Уральска. К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило горение дачного жилого дома», - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.
Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:15 на площади 35 кв. м.
«На месте пожара обнаружены обгоревшие тела трех человек: мужчины, 1961 года рождения, личности женщины и ребенка устанавливаются», – дополнили в ведомстве.
В ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Западно-Казахстанской области.
- Рыбак едва не погиб в холодной воде в СКО
- Без вести пропавшего мальчика-аутиста нашли в Алматы
- 20 млн тенге «заработал» мошенник в Атырау, обещая работу и квартиры
- Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло до 56
- Шоушенк по-норвежски
- Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана