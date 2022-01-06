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    15:09, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Тела двух полицейских с отсеченной головой обнаружили в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные касательно количества пострадавших и погибших в результате беспорядков полицейских в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру Алматы.

    По сообщению комендатуры Алматы, по состоянию на 13:00 от рук террористов в городе пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 13 правоохранителей погибли. Тела двух из них были обнаружены с отсеченной головой. Последнее, как заявляют в комендатуре, – прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алматы.

    Утром бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алматы №1 и №7. По информации комендатуры города, террористы не впускают пациентов, которые прибывают на каретах скорой помощи, а также медперсонал.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы
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