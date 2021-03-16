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    18:04, 15 Март 2021 | GMT +6

    Тела двух пенсионеров найдены в своем доме в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В жилом доме села Жалтыр Акмолинской области обнаружены тела 68-летнего мужчины и 62-летней женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции, 14 марта в дежурную часть отдела полиции Астраханского района поступило телефонное сообщение от 32-летнего мужчины. Он рассказала, что у себя дома скончались его родители.

    «Сын погибших пояснил, что его родители проживали одни. Последний раз он видел их 9 марта, после чего не видел и не созванивался. 14 марта мужчина пришел в дом родителей, стучал в дверь, но никто не открывал, тогда он проник в дом через оконную форточку и обнаружил отца и мать без признаков жизни», - рассказали в ведомстве.

    Как добавили в полиции, по предварительным данным, пожилые люди отравились угарным дымом. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая также ответит на вопрос, сколько дней прошло с момента смерти пенсионеров.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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