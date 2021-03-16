Тела двух пенсионеров найдены в своем доме в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В жилом доме села Жалтыр Акмолинской области обнаружены тела 68-летнего мужчины и 62-летней женщины. По предварительным данным, они отравились угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции, 14 марта в дежурную часть отдела полиции Астраханского района поступило телефонное сообщение от 32-летнего мужчины. Он рассказала, что у себя дома скончались его родители.

«Сын погибших пояснил, что его родители проживали одни. Последний раз он видел их 9 марта, после чего не видел и не созванивался. 14 марта мужчина пришел в дом родителей, стучал в дверь, но никто не открывал, тогда он проник в дом через оконную форточку и обнаружил отца и мать без признаков жизни», - рассказали в ведомстве.

Как добавили в полиции, по предварительным данным, пожилые люди отравились угарным дымом. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая также ответит на вопрос, сколько дней прошло с момента смерти пенсионеров.