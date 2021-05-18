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    01:00, 18 Май 2021 | GMT +6

    Тела двух малышей нашли в арыке в ВКО

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Два малыша в возрасте трех лет утонули в арыке в селе Елтай Урджарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

    По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, сообщение о пропаже детей поступило в полицию района 17 мая около 14 часов.

    «С момента обращения сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. В поисках также приняли участие местные жители и спасатели. Тела детей были обнаружены в арыке для полива бахчевых полей на расстоянии 350 метров от их дома», – рассказали в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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