Тела двух малышей нашли в арыке в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Два малыша в возрасте трех лет утонули в арыке в селе Елтай Урджарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, сообщение о пропаже детей поступило в полицию района 17 мая около 14 часов.

«С момента обращения сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. В поисках также приняли участие местные жители и спасатели. Тела детей были обнаружены в арыке для полива бахчевых полей на расстоянии 350 метров от их дома», – рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, по результатам которой будет принято процессуальное решение.