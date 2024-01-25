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    20:50, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Тела девяти человек обнаружены на пляжах Турции

    Тела девяти человек обнаружены на пляжах Турции
    Фото: NTV

    На территории курортных пляжей Турции обнаружены тела 9 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Одно тело утонувшего человека было обнаружено в Мугле, два тела нашли на участке пляжа в Кадрие на расстоянии 500 метров друг от друга. Ещё шесть бездыханных тел были найдены ранее в окрестностях пляжей Антальи.

    Пока погибших не удалось идентифицировать, их пол и личность неизвестны. Все тела отправлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

    Представители местной администрации предполагают, что все погибшие были сирийскими беженцами, чья лодка потерпела крушение и перевернулась. Известно, что одно из тел было обезглавлено и у него отсутствовала правая рука, что может свидетельствовать о криминальном характере смерти.

    Стало известно, что последнее тело, найденное в Серике, принадлежало Шеввалу Эльмасу, пропавшему 4 января.

    Тела девяти человек обнаружены на пляжах Турции
    Фото: NTV

    После того, как тела одно за другим выбросило на берег, полиция начала круглосуточное патрулирование побережья.

    Правоохранители периодически проверяют 15-километровую береговую линию в трех микрорайонах. Охранники пятизвездочных отелей также проверяют пляжи объектов. Командования береговой охраны Антальи работают в море.

    Министр внутренних дел Али Йерликая в своем заявлении относительно остальных семи тел заявил, что одежда, обнаруженная на телах погибших, была произведена в Сирии.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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