АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тела четырех человек обнаружили в Атырауской области, предварительная причина смерти – отправление угарным газом, передает МИА «Казинформ».

«5 марта 2021 года в пожарную часть №11 Махамбетского района поступило сообщение от районного отдела полиции о том, что в 18:33 в одном из домов по ул. Салыкова в населенном пункте Актогай обнаружено 4 трупа. По прибытии на место вызова сотрудниками отдела ЧС Махамбетского района установлено, что на месте скончались мужчины 1974 и 1991 годов рождения, женщина 1977 года рождения и девочка 2016 года рождения», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

На месте происшествия работают сотрудники районного отдела ЧС и полиции.

«Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Подробности происшествия будут сообщены дополнительно после выяснения обстоятельств», - дополнили в ДЧС.