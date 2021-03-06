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    01:10, 06 Март 2021 | GMT +6

    Тела четырех человек обнаружили в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тела четырех человек обнаружили в Атырауской области, предварительная причина смерти – отправление угарным газом, передает МИА «Казинформ».

    «5 марта 2021 года в пожарную часть №11 Махамбетского района поступило сообщение от районного отдела полиции о том, что в 18:33 в одном из домов по ул. Салыкова в населенном пункте Актогай обнаружено 4 трупа. По прибытии на место вызова сотрудниками отдела ЧС Махамбетского района установлено, что на месте скончались мужчины 1974 и 1991 годов рождения, женщина 1977 года рождения и девочка 2016 года рождения», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

    На месте происшествия работают сотрудники районного отдела ЧС и полиции.

    «Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Подробности происшествия будут сообщены дополнительно после выяснения обстоятельств», - дополнили в ДЧС.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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