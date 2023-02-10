Тела Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева доставят в Казахстан 11 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тела погибших в Турции казахстанцев — Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева — доставят в Казахстан 11 февраля, передает МИА «Казинформ».

«Министерство иностранных дел РК выражает соболезнования родным и близким Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева, погибших в результате обрушения дома в городе Антакья. МИД окажет максимальное содействие в доставке тел погибших на родину», - сказал на брифинге официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Тела наших соотечественников доставят 11 февраля регулярным рейсом Анталья – Алматы, все расходы возьмет на себя государство.

Ранее генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев известил о пропаже трех казахстанцев после землетрясений в Турции: международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева и его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Кубилая Кускина.

Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков. Также было извлечено тело гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина. Сегодня ночью стало известно, что спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч.