Тела 29 погибших нелегальных мигрантов извлекли из моря у побережья Туниса

ТУНИС. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Туниса извлекла из моря 29 тел погибших нелегальных мигрантов после того, как у побережья страны затонули две лодки. Об этом в воскресенье сообщила Береговая охрана Туниса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Как сообщил официальный представитель Береговой охраны Хусемеддин Джбабли, одна лодка затонула в субботу вечером у побережья провинции Сфакс (Юго-Восточный Тунис), а другая - у побережья провинции Махдия (Восточный Тунис).

«Подразделения Береговой охраны Туниса в провинции Махдия накануне вечером смогли извлечь из воды тела 27 погибших нелегальных мигрантов после того, как их лодка затонула при попытке пересечь Средиземное море и добраться до берегов Италии», - сказал Хусемеддин Джбабли.

«Кроме того, тела еще двух нелегальных мигрантов были извлечены у побережья провинции Сфакс», - добавил он.

По его словам, в ходе операций были спасены 11 мигрантов из стран Африки южнее Сахары, при этом поиски пропавших без вести, число которых не уточняется, по-прежнему продолжаются.

Хусемеддин Джбабли уточнил, что мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы добраться до итальянского острова Лампедуза.

Остров Лампедуза, обычно являющийся первой остановкой нелегальных мигрантов на их пути по морю в Италию, расположен примерно в 80 км от побережья Туниса.

В конце февраля у берегов южной Италии в бурном море затонула лодка. Судно, на котором находилось более 200 мигрантов, затонуло после того, как в ненастную погоду разбился о скалы недалеко от Кротоне. По официальным данным, были обнаружены 72 тела, еще 79 человек выжили, но около 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. На борту находились выходцы из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

После этой трагедии премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила максимально ужесточить наказание за торговлю людьми. Также, по данным BBC News, кабинет министров также договорился о мерах, направленных на создание законных путей для иностранных рабочих, прибывающих в Италию.