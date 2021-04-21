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    14:40, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Тела 20 верблюдов выбросило на берег Каспия

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    ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Тела 20 верблюдов выбросило на берег в Тупкараганском районе Мангыстауской области. Об этом сообщила пресс-служба акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Туши верблюдов были обнаружены вчера, 20 апреля, в месте под названием «Косе» (среди населения – «конюшня Досхана»).

    Специалисты считают, что животные утонули ранней весной.

    «Из-за сильного шторма туши животных выбросило на берег. В настоящее время районным акиматом, областным департаментом по чрезвычайным ситуациям и районной ветеринарной станцией ведется работа по ликвидации трупов погибших верблюдов», - сообщили в пресс-службе акима Мангыстауской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Акимат Происшествия Мангистауская область
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