Тела 20 верблюдов выбросило на берег Каспия

ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Тела 20 верблюдов выбросило на берег в Тупкараганском районе Мангыстауской области. Об этом сообщила пресс-служба акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Туши верблюдов были обнаружены вчера, 20 апреля, в месте под названием «Косе» (среди населения – «конюшня Досхана»).

Специалисты считают, что животные утонули ранней весной.

«Из-за сильного шторма туши животных выбросило на берег. В настоящее время районным акиматом, областным департаментом по чрезвычайным ситуациям и районной ветеринарной станцией ведется работа по ликвидации трупов погибших верблюдов», - сообщили в пресс-службе акима Мангыстауской области.