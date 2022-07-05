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    09:00, 05 Июль 2022 | GMT +6

    Тела 12 погибших членов экипажа затонувшего судна извлекли из воды у побережья Китая

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китайские спасатели обнаружили 12 тел погибших членов экипажа затонувшего в минувшие выходные инженерного судна в морской акватории у побережья южнокитайской провинции Гуандун. Об этом сообщает провинциальный поисково-спасательный центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации спасательной службы провинции Гуандун (Южный Китай), по состоянию на понедельник спасатели в 50 морских милях к юго-западу от места крушения инженерного судна обнаружили 12 тел предположительно пропавших членов экипажа.

    В настоящее время предпринимаются меры по идентификации 12 тел погибших.

    В момент аварии на судне находилось 30 человек, являющихся членами экипажа. Три члена экипажа были эвакуированы в момент крушения с места происшествия. Еще один человек из списка пропавших без вести был спасен в минувший понедельник.

    Инженерное судно затонуло в минувшую субботу в результате обрушившегося тайфуна «Чаба».

    В поисково-спасательной операции задействовано семь вертолетов и более 750 судов, находящихся вблизи аварии. Площадь зоны поиска пропавших без вести в морской акватории достигает 4,6 тыс. кв. морских миль.


    Теги:
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