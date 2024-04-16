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    19:21, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Ограничено автодвижение на дорогах в пяти областях Казахстана

    дороги паводок
    Фото: Казавтожол

    По состоянию на 18 часов на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 6200 метров в трех областях — Акмолинской, Костанайской, СКО. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол.

    Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях — Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, СКО —  на протяженности 411 км. На  республиканских дорогах задействовано 664 единицы техники и 1604 человека.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Северо-Казахстанская область КазАвтоЖол Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Транспорт Безопасность Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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