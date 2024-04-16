19:21, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Ограничено автодвижение на дорогах в пяти областях Казахстана
По состоянию на 18 часов на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 6200 метров в трех областях — Акмолинской, Костанайской, СКО. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол.
Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях — Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, СКО — на протяженности 411 км. На республиканских дорогах задействовано 664 единицы техники и 1604 человека.