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Текущий счет платежного баланса впервые перешел в профицитную зону - Нацбанк РК

16 Марта 2023, 11:14
Текущий счет платежного баланса впервые перешел в профицитную зону - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил, что текущий счет платежного баланса будет постепенно переходить из зоны профицита 2022 года в зону дефицита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным итогам 2022 года, текущий счет платежного баланса впервые за последние 8 лет перешел в профицитную зону, составив 6,3 млрд долларов. Профицит в основном обеспечен ростом цен на сырье – нефть, металлы, газ, уголь, уран и зерновые. Согласно оценкам Национального банка, текущий счет платежного баланса будет постепенно переходить из зоны профицита 2022 года в зону дефицита в среднесрочной перспективе. Ожидаемое сокращение положительного сальдо текущего счета будет обусловлено корректировкой высоких цен на сырье и стабильно растущим спросом на импорт», - сказал Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

Он уточнил, что при базовом сценарии уровни экспорта товаров будут поддержаны увеличением объемов добычи нефти. Импорт товаров продолжит рост и, по прогнозам Нацбанка, превысит исторические максимумы.

«Нарастающие уровни импорта будут обусловлены недостаточностью казахстанского производства для покрытия растущих потребностей населения и бизнеса, реализацией государственных инициатив и программ по поддержке экономики», - добавил глава Нацбанка.

Ранее Галымжан Пирматов заявил, что инфляция складывается в соответствии с ожиданиями Нацбанка. Ее годовое значение в феврале текущего года достигло 21,3%.


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