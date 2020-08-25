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Текущий прогноз сокращения ВВП на 2020 год обновят в Казахстане

25 Августа 2020 10:35
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Текущий прогноз сокращения ВВП на 2020 год обновят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года ожидается слабый рост депозитов, за счет которых будет финансироваться часть потребительских расходов на фоне снижения реальных доходов населения. Таким прогнозом поделились в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Помимо депозитов, объем наличных денег в обращении будет расти на фоне роста социальных выплат, что в совокупности увеличит денежную массу в 2020 году. По нашим ожиданиям, кредиты в экономике будут также медленно расти на фоне замедления деловой активности в текущем году», - сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его данным, с начала нынешнего года кредиты банков второго уровня увеличились на 0,5% до 13,9 трлн тенге на конец июля.

«Национальный Банк в настоящее время проводит прогнозный раунд «август-сентябрь», в рамках которого будут пересмотрены прогнозы макроэкономических индикаторов. В частности, будет обновлен текущий прогноз сокращения ВВП на 2020 год с учетом фактических данных по сокращению ВВП за 7 месяцев текущего года на 2,9%», - заявил Е. Досаев.

Напомним, ранее Ерболат Досаев сообщил, что снижение деловой активности может продлиться и в августе текущего года на фоне карантинных ограничений.


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#Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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