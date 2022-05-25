25 Мая 2022 13:12

Текущий курс тенге является реальным - Алибек Куантыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что текущий курс тенге является реальным, и Нацбанк не проводил интервенций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там несколько факторов было (ослабления курса тенге - прим.ред.), и один из них - это сыграл фактор ажиотажа. К сожалению, некоторые люди бизнеса, часть населения начинают массово скупать доллары, и, соответственно, идет давление на курс тенге. Эта ситуация стабилизировалась, сейчас мы видим, что намного лучше ситуация», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава Миннацэкономики добавил, что интервенции Нацбанк в последние месяцы не проводил.

«В апреле и мае точно уже не проводили. Курс на текущий момент реальный», - заверил Алибек Куантыров.

Министр пояснил, что благодаря тому, что ситуация стабилизировалась, в марте начали уточнять бюджет.

«Прогноз повысили, и курс доллара в бюджете (довели) до 460 тенге. И нужно больше ориентироваться вот на это. Но, в целом рост экономики присутствует, по итогам четырех месяцев 4,4% (рост) сложился», - проинформировал Алибек Куантыров.