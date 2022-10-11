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    10:37, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Текущий курс тенге прокомментировал председатель Нацбанка РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства сообщил, что за сентябрь текущего года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,9%, до 476,53 тенге за доллар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, глобальное укрепление курса доллара США, эскалация геополитических конфликтов», - сказал Галымжан Пирматов.

    Председатель Нацбанка добавил, что гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов.

    Национальный банк провел работы по расширению охвата статистики платежного баланса по отдельным видам внешнеэкономических операций физических лиц.

    Ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил, что в Казахстане месячная динамика инфляции начала ускоряться .


    Теги:
    Правительство РК Тенге Экономика Нацбанк Казахстана Главная Правительство
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