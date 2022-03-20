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    11:05, 20 Март 2022 | GMT +6

    Текущие условия участия Нацбанка на валютном рынке являются вынужденными – Галымжан Пирматов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов рассказал об условиях участия организации на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участие Национального Банка на валютном рынке в текущих условиях является вынужденной мерой, так как в отдельные периоды отмечается отсутствие либо ограниченное количество продавцов иностранной валюты, что крайне негативно отражается на нормальном функционировании рынка. Закрытие биржевых торгов в условиях ухудшения внешних факторов, может привести к дальнейшей эскалации панических настроений и спекулятивных действий со стороны рыночных участников», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

    В этом случае, по его словам, импортеры не смогут купить иностранную валюту, так как в периоды повышенной волатильности и неопределенности, как правило, на валютном рынке наблюдается ограниченное предложение иностранной валюты, что также может привести к критическим последствиям.

    «Национальным Банком совместно с Казахстанской фондовой биржей разработан механизм франкфуртского аукциона, позволяющий максимизировать возможный объем сделок и нацеленный на предотвращение необоснованной волатильности. Так, 28 февраля и 9 марта в целях минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок биржевые торги валютной парой тенге-доллар США проводились в формате франкфуртского аукциона», - подчеркнул глава Нацбанка.

    «При этом отмечаем, что Национальный Банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет также зависеть от развития геополитической ситуации, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках», - заключил Г. Пирматов.


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