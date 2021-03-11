Текущие цены на сжиженный газ ниже ранее действовавших - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 марта отменили временное госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях. Об этом сообщил директор Департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Куаныш Сарсекеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что временное госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях было введено в апреле 2020 года на основе решения госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.

Соответствующий совместный приказ министерств энергетики, национальной экономики и юстиции позволял сдерживать розничные цены на сжиженный нефтяной газ на АГЗС во время ЧП и далее в восстановительный период.

«В настоящее время розничные цены на АГЗС устанавливаются рынком с учетом спроса и предложений. Проведенный Министерством энергетики анализ розничной цены СНГ показал, что текущие цены на АГЗС ниже чем в 1 квартале 2020 года до пандемии в среднем по республике на 5%. То есть, текущие рыночные цены даже ниже ранее действовавших», - сказал Куаныш Сарсекеев.

При этом, как отметил спикер, Минэнерго продолжает ежемесячно формировать план поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, 25% которого реализуется в настоящее время через электронные торговые площадки (ЭТП). Сжиженный нефтяной газ, реализуемый вне ЭТП, отпускается по утверждаемой ежеквартально министерством оптовой предельной цене.