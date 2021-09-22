Текстильная фабрика возобновит работу в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Меры по возобновлению работы текстильной фабрики «Caspiy Lana Atyrau», которая приостановила свою деятельность, были обсуждены на площадке Палаты предпринимателей Атырауской области с участием заинтересованных сторон, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальное для региона предприятие полного цикла обработки шерсти и производства текстильной продукции, запущенное в 2015 году, сейчас простаивает из-за образовавшейся задолженности перед СПК «Атырау». Счета компании заблокированы, производство остановлено, а все сотрудники находятся в отпусках без сохранения заработной платы. По словам директора департамента СПК «Атырау» Нурлана Каппазова, сумма долга «Caspiy Lana Atyrau» на сегодня составляет порядка 1,6 млрд тенге.«Совместными усилиями удалось достичь заморозки начисления пени и штрафных санкций. Но им необходимо погасить основной долг, ведь это государственные деньги, которые необходимо возвращать», - сообщил Нурлан Каппазов.

Реанимировать текстильную фабрику вызвалось ТОО Export Center «Silk Way», которое совместно с партнерами планирует провести ряд мероприятий по реструктуризации деятельности фабрики.Директор ТОО Export Center «Silk Way» Куралай Канахина рассказала, что подписан контракт о реализации продукции через мультибрендовый онлайн-магазин казахстанских товаров на базе второго по размерам интернет-магазина B2C в Китае JD.com. Основным требованием онлайн-площадки JD.com. является непрерывность поставок продукции в установленные сроки и в полном объеме.

«При содействии партнеров в Китае и Казахстане разработаны мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия, выходу на проектную мощность и стратегическому развитию компании. Оборудование в хорошем состоянии, люди готовы к работе, есть где закупить сырье. На сегодня есть предзаказы из Китая, Эмиратов, Турции. Большая работа была проделана при содействии НПП «Атамекен», благодаря чему ТОО «Caspiy Lana Atyrau» вошло в реестр импортеров Китая. Теперь главный вопрос на сегодня – это открыть счета компании, чтобы инвестор мог запустить свои средства», - рассказала Куралай Канахина.Подытоживая встречу, участники сошлись во мнении, что необходимо провести эффективную совместную работу для возобновления деятельности местного товаропроизводителя.