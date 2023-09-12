Текло рекой: вином затопило улицы города в Португалии
На видео, опубликованном в Интернете, видно, как красная жидкость стекает по крутому холму в небольшом городке Анадия, где проживает около 2 000 жителей.
Разлив был настолько масштабным, что вытекшее вино могло бы заполнить бассейн олимпийских размеров.
Власти города объявили экологическую тревогу и сразу же начали действовать, дабы разлившийся алкоголь не превратил местную реку Чертима в вино.
По сообщениям местных СМИ, пожарной службе Анадии удалось заблокировать «ликероводочное» наводнение и отвести его от реки, перенаправив в близлежащее поле.
Пожарные сообщили, что подвал дома рядом с винокуренным заводом был полностью затоплен вином.
Винокурня Levira с тех пор извинилась за произошедший инцидент и заявила, что перекопала пропитанную вином землю.
«Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений», — говорится в заявлении завода.