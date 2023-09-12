РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:26, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Текло рекой: вином затопило улицы города в Португалии

    None
    Фото: nypost.com
    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Жители небольшого городка на побережье Португалии были ошеломлены, когда в воскресенье по их улицам потекла река из красного вина. Две цистерны, принадлежавшие местному ликероводочному заводу Levira, взорвались, из-за чего по улицам города растеклись 2,2 миллиона литров алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

    На видео, опубликованном в Интернете, видно, как красная жидкость стекает по крутому холму в небольшом городке Анадия, где проживает около 2 000 жителей.

    Разлив был настолько масштабным, что вытекшее вино могло бы заполнить бассейн олимпийских размеров.

    Власти города объявили экологическую тревогу и сразу же начали действовать, дабы разлившийся алкоголь не превратил местную реку Чертима в вино.

    По сообщениям местных СМИ, пожарной службе Анадии удалось заблокировать «ликероводочное» наводнение и отвести его от реки, перенаправив в близлежащее поле.

    Пожарные сообщили, что подвал дома рядом с винокуренным заводом был полностью затоплен вином.

    Винокурня Levira с тех пор извинилась за произошедший инцидент и заявила, что перекопала пропитанную вином землю.

    «Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений», — говорится в заявлении завода.


    Теги:
    Видео Мировые новости Португалия для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!