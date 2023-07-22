Техсостояние вагонов «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития озвучили механизм техобслуживания вагонов «Тальго», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В целях обеспечения безопасности движения и поддержания исправного технического состояния вагонов Тальго, между АО «Пассажирские перевозки» и компанией «Patentes Talgo S.L.U.» заключен долгосрочный контракт на производство технического обслуживания. Компания «Patentes Talgo S.L.U.», обладая технологической базой на территории Республики Казахстан, специально обученным квалифицированным персоналом, специализированным оборудованием и устройствами, выполняет все виды технического обслуживания по технологии завода-изготовителя», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Как сообщили в МИИР, при выявлении неисправности в вагонах «Тальго» проводится работа по устранению в пути следования поездным бортовым механиком или по прибытию в пункт технического обслуживания на ст. Астана и Алматы.

«Для поддержания электропоездов в технически исправном состоянии ежегодно заключаются договора на проведение технического обслуживания и ремонт на двух вагоноремонтных предприятиях по станциям Экибастуз и Караганда – Сортировочная. В соответствии с установленными нормативами, вагоны электропоездов направляются на разные виды технического обслуживания, отличные по объёму и видам работ, но не реже одного раза в неделю. При возникновении неполадок в период эксплуатации, по возможности устраняются в пути следования или при отстое поездов в пунктах оборота. Неисправности, требующие привлечения квалифицированных специалистов, дополнительных материалов и запасных частей устраняются на ремонтных базах, при производстве электропоездам технического обслуживания», - добавили в ведомстве.

Напомним, в январе текущего года Премьер-Министр страны Алихан Смаилов назвал поезда «Тальго» убыточными. Состояние вагонов неоднократно подвергалось критике в социальных сетях.