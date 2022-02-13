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Техсостояние школьных автобусов проверили в Нур-Султане

13 Февраля 2022 13:40
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Техсостояние школьных автобусов проверили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах!» сотрудниками Департамента полиции проведен осмотр школьных автобусов столицы. Отмечено хорошее техническое состояние транспорта, предназначенного для безопасной доставки детей к учебным организациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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Проверено наличие средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи, работоспособность проблесковых маячков, звуковых и световых сигналов при заднем ходе автобуса. Особое внимание уделялось наличию и работоспособности ремней безопасности для каждого ребенка.

«Главой государства 2022 год объявлен Годом детей. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач в обеспечении безопасности детей», - сказал начальник Департамента полиции г. Нур-Султана Марат Тулебаев.

Необходимо отметить, что в прошлом году с участием школьных автобусов, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, 2 из которых по вине водителей школьных автобусов.

Полицейскими проведена профилактическая беседа с водителями о неукоснительном соблюдении ПДД, в том числе правил посадки-высадки детей в школьные автобусы и обязательное использование детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Изучены маршруты автобусов на предмет обеспечения дорожной безопасности, водители проверены на наличие административных штрафов.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #МВД РК  
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